Май, 19 в 13:34

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину удалось разоблачить 88 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

По его словам, правоохранители передают задержанных вражеских диверсантов Службе безопасности Украины.

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– Всего за период войны на территории государства разоблачено 88 диверсионно-разведывательных групп. Задержаны около 800 человек, причастных к диверсионной деятельности. Почти всех мы передали в СБУ, – подчеркнул Енин.

Он уточнил, что только за последние две недели правоохранители разоблачили одну вражескую ДРГ и задержали 43 человека, причастных к диверсионной деятельности на территории Украины.

По данным Енина, только в Киеве в течение первых двух недель удалось задержать 18 человек, причастных к диверсионно-разведывательным группам.

В связи с этим он призвал украинцев быть бдительными и “не тешить себя иллюзией покоя” в местах, где на первый взгляд спокойно.

По состоянию на 5 мая в Национальной полиции Украины сообщали о задержании 750 вражеских диверсантов и об открытии более 480 уголовных производств против коллаборантов.

В начале мая в СБУ сообщили об обезвреживании диверсионной группы Генштаба РФ, которая готовила теракт: планировала сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси. Обвинить в теракте РФ планировала Украину и ее партнеров.

17 мая стало известно об обезвреживании агентурной сети РФ, готовившей проникновение российских диверсионных групп в Николаев.