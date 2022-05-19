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Факты / Украина

С начала войны в Украине погиб 231 ребенок

Марта Бондаренко, редактор ленты
С начала войны в Украине погиб 231 ребенок
Фото: Pixabay

В Украине с начала широкомасштабной войны, которую развязала Россия, уже погиб 231 ребенок и более 427 ранены.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 144, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

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Источник: Офис генпрокурора
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