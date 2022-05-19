Май, 19 в 11:50

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, который отмечается в четверг, 19 мая.

Соответствующее видеообращение обнародовано в официальных аккаунтах главы государства в социальных сетях. По случаю праздника президент надел вышиванку.

– Желаю здоровья. Сильная, несгибаемая, смелая и свободная! С Днем вышиванки, Украина! – подчеркнул Зеленский.

Сейчас смотрят

Президент также опубликовал видео, посвященное Дню вышиванки. Запись содержит видеоряд – кадры полномасштабной войны, развязанной РФ против Украины, разрушенных городов, и параллельно кадры из прошлого украинского народа. Видеоряд сопровождается трогательными словами о значении вышиванки для украинцев и о надеждах на будущее, а также песней Два кольори.

– Наш священный оберег на этой войне. С Днем вышиванки, Украина! – подписал видео Владимир Зеленский.

Поздравила украинцев с Днем вышиванки и первая леди Украины Елена Зеленская. Она подчеркнула, что этот день украинцы отмечают уже много лет. Однако нынешняя кровавая война наполнила его совершенно новым содержанием.

– Кто-то достает ее, чудом уцелевшую, из шкафа в разрушенном доме. А кто-то потерял вместе с домом. Кто-то ищет ее в другой стране, куда выгнала война. Кто-то наденет ее в родном городе, где наконец-то нет обстрелов. Кто-то – в оккупации, рискуя жизнью. А кто-то сделает это вообще впервые, потому что впервые почувствовал такую потребность. Этот день украинцы отмечают многие годы, но война наполнила его новым щемящим содержанием. Возможно, впервые мы так остро ощущаем смысл известного изречения о “вышитом коде нации”. Впервые это стало столь личным и острым. Впервые это о наших страшных потерях и об обязательной победе над врагом и горем. С Днем вышиванки, друзья! – отметила Елена Зеленская.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Как известно, 19 мая, в третий четверг последнего месяца весны, украинцы традиционно празднуют День вышиванки. Этот праздник отмечают не только в Украине, но и за ее пределами.

О 10 интересных фактах об украинской вышиванке – читайте в материале.