Май, 20 в 21:50

Враг сосредоточил наступательные действия на Донбассе и обстреливает местность вдоль линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и Славянском направлении.

Об этом в своде за 20 мая сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь (до семи батальонов) на ротационной основе выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

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— По имеющейся информации, на отдельных полигонах на территории Республики Беларусь развернуто два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса Точка-У и дивизион реактивной системы залпового огня Смерч, — сообщили военные.

В частности, в период с 22 июня по 1 июля этого года в Гомельской области запланировано проведение собрания с привлечением военнообязанных.

В Генштабе сообщили, что угроза ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов с территории Беларуси не исчезла.

В то же время на Северском направлении с целью уточнения положения наших подразделений противник осуществляет воздушную разведку с применением БпЛА, продолжает инженерное оборудование позиций на территории российской федерации вдоль государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении агрессор совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск к северу от города Харькова. Нанес авиационные удары и провел дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны.

На Славянском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивается на ведении наступательных действий, перегруппировке войск, а также накоплении материально-технических ресурсов. Враг обстреливал из артиллерии позиции наших войск к югу и юго-западу города Изюм. В целях уточнения положения наших войск провел воздушную разведку двумя БпЛА Орлан-10.

– По имеющейся информации, в районе населенного пункта Яремовка противник пытается навести понтонную переправу через реку Северский Донец, – сообщили военные.

В частности, на временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает блокировать работу украинских операторов сотовой связи, распространяет пропагандистские материалы и пытается наладить трансляцию российских теле- и радиоканалов.

В то же время, на Донецком направлении враг пытается вести активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Так, на Лиманском и Северодонецком направлениях противник обстреливал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Северск, Лисичанск и Северодонецк.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, ведет наступление с целью овладеть новыми рубежами в районе населённого пункта Попасна, успеха нет.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии и штурмовой авиации, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка (10 км к югу от Марьинки), успеха не имел.

В Мариуполе враг проводит фильтрационные мероприятия по отношению к местному населению.

На Новопавловском, Криворожском, Херсонском и Запорожском направлениях противник продолжает обстрелы подразделений наших войск.

На Южнобужском и Таврическом направлениях группировка оккупационных войск основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и логистическом обеспечении подразделений.

Враг продолжает инженерные работы по оборудованию второй линии обороны.

В целях препятствования наступлению наших подразделений провел минирование моста через реку Ингулец в районе Давидового Брода.

В рамках комплектования подразделений, понесших потери, в районе населенного пункта Чернобаевка противник совершил перемещение около 130 единиц военной техники.

На Таврическом направлении враг проводил мероприятия по логистическому обеспечению войск.

На Бессарабском направлении российские спецслужбы принимают меры по дестабилизации ситуации в регионе. Вновь распространена информация о минировании объектов социальной инфраструктуры и так называемых государственных учреждений в городах Тирасполь, Бендеры, Дубоссары и Рыбница.

Ранее бывший американский командующий Сухопутными силами США генерал-майор Бен Ходжес заявил, что украинские вооруженные силы смогут оттеснить Россию к границам 23 февраля до начала сентября.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ