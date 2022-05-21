Май, 20 в 21:33

По информации СМИ, США рассматривают возможность предоставить Украине противокорабельные ракеты Гарпун производства Boeing. Такая поставка может произойти непосредственно от США или через союзников в Европе.

Что собой представляют ПКР Гарпун, каковы их технические характеристики и приблизительная стоимость одной единицы?

Начнем с того, что американская противокорабельная ракета Гарпун (Harpoon) считается одной из самых распространенных в мире. Она разработана компанией МакДоннелл-Дуглас, в настоящее время производится на предприятиях корпорации Боинг.

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Это малогабаритная ракета, которая имеет дозвуковую скорость полета и осколочно-фугасную боевую часть.

Максимальная дальность стрельбы зависит от вида носителя:

авиационного базирования — AGM-84;

корабельного (берегового) базирования — RGM-84;

для запуска с подводных лодок -UGM-84.

Ракета прошла несколько модернизаций. Стоимость одной единицы составляет $350-750 тыс.

Основные характеристики ПКР Гарпун:

дальность стрельбы — от 200 до 300 км;

длина ракеты — 4,57 или 5,23 м;

масса боевой части — 225 кг.

Немного истории

Ракету с радиусом действия до 45 км, предназначенную для поражения всплывших подводных лодок, Соединенные Штаты начали разрабатывать еще в 1965 году. По ассоциации с китобойным промыслом ракета получила условное название Harpoon.

Работы продвигались сравнительно медленно, поскольку ВМФ США не видел особой необходимости в специализированном противокорабельном оружии, считая, что палубная авиация с тактическими ядерными бомбами более эффективна. Задачи же самообороны кораблей предполагалось решать с помощью приспособленных для стрельбы по надводным целям модификаций зенитных ракет.

Однако после потопления израильского эсминца Элайт ракетами П-1 Термит с египетских катеров в 1967 году, ВМФ США, оценив потенциал специализированного противокорабельного оружия, принял решение переориентировать программу Гарпун на борьбу с надводными кораблями. Работы над проектом официально были начаты в 1968 году.

Первоначально основными носителями нового оружия должны были стать патрульные самолеты. Но в начале 1970-х было решено расширить гамму возможных носителей и запускать ракеты также с подводных лодок.

Уже в октябре 1972 года на летные испытания были представлены первые прототипы ракеты с твердотопливным ракетным двигателем.

Официально Гарпун был принят на вооружение в 1977 году в корабельном варианте базирования (RGM-84A). Авиационный вариант AGM-84A приняли для самолетов P-3 в 1979 году, а вариант для подлодок — в 1981 году.

Наведение ракеты осуществляется в две стадии. На первой ракета следует по заданному курсу на сверхмалой высоте в сторону цели. В рассчитанный момент времени ракета инициализирует активную радиолокационную головку самонаведения и начинает поиск цели в секторе 45 градусов от направления полета. Максимальная дальность обнаружения эсминца для современных ГСН составляет, по имеющимся данным, 40 км, а катера — до 18 км.

Как только цель обнаружена, ракета наводится на нее и выполняет атаку двумя возможными способами:

атакует цель горизонтально, двигаясь параллельно воде на высоте 2-4 м;

делает маневр “горка”, поднимаясь на высоту до 1 800 м и пикируя на цель — всплывшие подводные лодки и небольшие маневренные катера.

Впервые ПКР Гарпун в боевой обстановке были применены иранским флотом в 1980 году, во время ирано-иракской войны.

Наиболее масштабным сражением с применением ПКР Гарпун была операция Богомол 18 апреля 1988 года. В ходе этого сражения между американским и иранским флотом ракеты ПКР Гарпун применялись обеими сторонами.

Отметим также, что власти Украины обращались к Соединенным Штатам с просьбой о поставках противокорабельных ракет Гарпун в 2021 году, когда США предупредили коллег ЕС о возможном вторжении армии РФ в Украину, о чем сообщили в агентстве Bloomberg.

Источник: по материалам СМИ