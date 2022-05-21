Май, 20 в 21:04

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский сказал ему за несколько часов до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как польский президент рассказал в интервью Polska Times, Владимир Зеленский считал, что это может быть их последней встречей, так как у них была информация, что вторжения не избежать.

— Я был в Киеве за несколько часов до нападения; мы покинули Украину буквально за несколько часов до него. На прощание Владимир Зеленский сказал мне, что уверен: Украина будет атакована в ближайшие несколько часов. Это была очень трогательная встреча и очень трогательный момент для меня, — признался президент Польши.

Также он повторил слова Владимира Зеленского о том, что россияне ошибочно полагали, что Украина неспособна воевать.

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— Русские думают, что мы не будем воевать, но они ошибаются. У нас есть опытные солдаты, которые уже воевали восемь лет, которые знакомы с боевыми действиями. Это совершенно другая Украина и совершенно другая украинская армия, чем та, что была в 2014 году.

В заключение Зеленский сказал: “Анджей, возможно, мы видимся в последний раз”, сказал президент Дуда.

Президент Польши добавил, что считает украинского президента своим другом. Аналогично о польском лидере отзывается и Владимир Зеленский.

— Владимир говорит, что я его друг, но и я считаю его своим другом. Нас связывают прочные отношения, которые были построены на чрезвычайно прочной почве в ходе этой войны. Мы знали друг друга, мы были коллегами как президенты, мы много разговаривали и чувствовали себя очень комфортно друг с другом. Зеленский принимал нас в Киеве и в Одессе. В то время у меня сложилось впечатление, что мы по крайней мере смогли начать решать те сложные вопросы между нашими народами, которые необходимо было решить, — сказал Анджей Дуда.

Ранее президент Польши согласился с украинским лидером, что действия России в Украине можно расценивать как геноцид.

Источник: Polska Times