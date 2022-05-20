Май, 20 в 19:29

На территории Луганской области сейчас идут тяжелые бои с российскими войсками, и ближайшие дни будут решающими.

Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

Как отметил Вениславский, ссылаясь на украинскую разведку, сейчас российские войска пытаются задействовать максимальное количество резервов для того, чтобы возобновить наступление со стороны Изюма на Славянск.

Сейчас смотрят

Кроме того, враг пытается строить укрепления, чтобы не допустить атак Вооруженных сил Украины с Харьковского направления на Купянск и Волчанск. Ведь украинская армия сейчас освобождает территории в Харьковской области и постепенно выходит на линию государственной границы. Враг же вынужден отступать под натиском ВСУ.

По словам Вениславского, ключевые усилия враг сейчас сосредоточил на Донецком оперативном районе. Оккупанты пытаются атаковать в направлении Северодонецка, Бахмута, Авдеевки, чтобы взять в окружение украинские войска и выйти на административные границы минимум Луганской области.

– Мы сейчас видим интенсивное огневое поражение по всей линии разграничения. Враг применяет ствольную реактивную артиллерию для нанесения максимального поражения нашим Вооруженным силам в технике, живой силе. Но наши воины этому противодействуют и понимают, как это нивелировать с точки зрения стратегии и тактики. Поэтому ближайшие дни будут достаточно решающими с точки зрения целей, которые ставит перед собой враг. Но наши ВСУ ему не позволят реализовать эти замыслы, — отметил Вениславский.

Нардеп уточнил, что под “решающими днями” подразумевает планы врага окружить группировку украинских войск на Донбассе.

– Я имею в виду их планы по окружению наших Вооруженных сил в пределах Луганской области, по тем направлениям, которые они (войска РФ, — Ред.) атакуют. Потому что они все же пытаются добиться своей цели, окружить Объединенные силы, хотя в меньшем объеме, чем в начале. И с этой целью пытаются в очередной раз форсировать Северский Донец, чтобы вывести свои группировки на ударные позиции. Но наши ВСУ этому активно противодействуют, – подчеркнул Вениславский.

Нардеп также проинформировал, что поставки западного оружия в Украину являются систематическими, и вооружение сразу поступает в передовые подразделения ВСУ на фронте.

На днях военные аналитики сообщали, что российские войска, скорее всего, предпочтут победу в битве за Северодонецк, а не выход на административные границы Донецкой области.

В Луганской ОВА также информировали, что враг сосредоточил все усилия на том, чтобы взять Северодонецк и перерезать трассу Лисичанск – Бахмут.