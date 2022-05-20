Май, 20 в 20:45

Российские оккупанты используют труд пленных украинских военнослужащих, нарушая тем самым базовые положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее данным, оккупанты, в частности, заставляют украинских военнопленных собирать тела погибших в бою товарищей.

Это происходит на временно оккупированной территории Луганской области. А пропагандистский ролик с пленными украинскими военными был опубликован в Telegram-канале так называемой “милиции ЛНР”.

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– Взятых в плен украинских военных захватчики отправляют на территории временно оккупированной Луганской области на принудительные работы, заставляя собирать тела своих погибших сослуживцев… Оккупанты утверждают, что тела украинских воинов будут хранить “до установления диалога” с Украиной или пока родственники самостоятельно не приедут за ними, – отметила Денисова.

Омбудсмен добавила, что оккупанты заставляют украинских военнослужащих отвечать на камеру, что они якобы работают “на добровольной основе”.

В связи с этим Людмила Денисова подчеркнула, что использование труда украинских военнопленных является нарушением статей 49 и 52 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

В то же время съемки пропагандистских роликов с пленными украинскими воинами являются нарушением статьи 13 этой же конвенции. В ней говорится о необходимости гуманного обращения с военнопленными: они должны быть защищены от насилия, запугивания, оскорблений и любопытства публики.

Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и преступлений против человечности.

Ранее Служба безопасности Украины публиковала разговор российских оккупантов, свидетельствующий о том, что они беспощадно пытают пленных украинских военных.

Кроме того, военное командование РФ приказало убить военнопленных ВСУ в районе Попасной (Луганская область).

Источник: Людмила Денисова