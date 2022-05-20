Май, 20 в 16:55

В сети появилось видео из больницы на временно оккупированной территории Донецкой области, где находятся раненые украинские воины с металлургического завода Азовсталь. Ранее защитники Мариуполя были эвакуированы с территории завода для дальнейшего обмена.

На видеозаписи, распространенной российской стороной, можно увидеть раненых украинских бойцов на больничных койках.

В комментарии российским пропагандистам работник госпиталя Наталья сообщила, что большинство военных находятся в тяжелом состоянии, практически у всех – переломы со смещением. Многие украинские бойцы нуждаются в протезировании. У многих – запущенные ранения.

Сейчас смотрят

Что известно об эвакуации защитников Мариуполя

Операция по эвакуации защитников Мариуполя с металлургического завода Азовсталь началась 16 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что операцию по спасению проводят украинские военные и разведчики. Цель операции – вернуть украинских защитников домой.

Вечером 16 мая Министерство обороны Украины проинформировало, что с Азовстали эвакуировали 264 военных, в том числе 53 тяжело раненых. Раненых доставили в больницу в оккупированный город Новоазовск (Донецкая область), а остальных 211 бойцов – в оккупированную Еленовку.

17 мая появилась информация, что с Азовстали выехало еще минимум семь автобусов с украинскими военными.

По состоянию на 20 мая британская разведка проинформировала, что с Азовстали, вероятно, вышли до 1 700 украинских военных. Сколько защитников до сих пор остаются на территории завода, неизвестно.

Международный комитет Красного Креста работает над тем, чтобы зарегистрировать украинских бойцов как военнопленных, чтобы обеспечить гуманное отношение к ним в соответствии с Женевскими конвенциями. Представители МККК уже посетили военных в оккупированном поселке Еленовка Донецкой области.

Украинские власти не разглашают детали спецоперации по спасению военных, чтобы она не сорвалась.