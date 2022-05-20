Май, 20 в 20:54

В пятницу, 20 мая, Кабинет министров Украины распространил предусмотренные законодательством льготы и гарантии на добровольцев и членов семей погибших защитников и защитниц.

Об этом сообщает у себя в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В пресс-службе Минветеранов уточнили, что правительство приняло постановление О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины о социальной защите членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и членов семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

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В частности, в документе привели ряд действующих правительственных нормативно-правовых актов в соответствие с законом, которым признано право добровольцев территориальной обороны на получение статуса участника боевых действий.

Также правительство ввело такую категорию лиц, как семьи погибших защитников и защитниц Украины.

Добровольцы Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, члены добровольческих формирований территориальных общин получат возможность денежных выплат, которые предусмотрены в случае ранения и инвалидности в результате военной агрессии России против Украины, а в случае гибели члены их семей получат единовременную денежную помощь.

Также члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц будут иметь возможность пользоваться льготами, предусмотренными действующим законодательством.