После удара ракеты по Николаевщине в воздухе слышен запах аммиака — Ким
После попадания вражеской ракеты на территории Николаевской области в воздухе чувствуется запах аммиака, однако по данным чрезвычайных служб — все в порядке.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.
— Ракеты попали туда, куда попали. Запах аммиака, это там озеро небольшое рядом. Есть запах, но ГСЧС докладывает, что все в порядке… Там концентрация минимальная, ничего страшного не будет, как говорит мне ГСЧС. Не переживайте, все норм, — сказал Виталий Ким в своем видео, опубликованном в Telegram.
Он добавил, что не стоит переживать о том, что ветер сможет распространить аммиак на территорию Николаева или Одессы.
Позже глава Николаевской ОВ добавил, что сама ракета попала в объект в Одесской области.
В то же время ГСЧС Николаевской или Одесской областей о подобных чрезвычайных ситуациях пока не сообщало.
Источник: Виталий Ким