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Факты / Украина

После удара ракеты по Николаевщине в воздухе слышен запах аммиака — Ким

Илья Нежигай, редактор ленты
После удара ракеты по Николаевщине в воздухе слышен запах аммиака — Ким

После попадания вражеской ракеты на территории Николаевской области в воздухе чувствуется запах аммиака, однако по данным чрезвычайных служб — все в порядке.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

— Ракеты попали туда, куда попали. Запах аммиака, это там озеро небольшое рядом. Есть запах, но ГСЧС докладывает, что все в порядке… Там концентрация минимальная, ничего страшного не будет, как говорит мне ГСЧС. Не переживайте, все норм, — сказал Виталий Ким в своем видео, опубликованном в Telegram.

Он добавил, что не стоит переживать о том, что ветер сможет распространить аммиак на территорию Николаева или Одессы.

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Позже глава Николаевской ОВ добавил, что сама ракета попала в объект в Одесской области.

В то же время ГСЧС Николаевской или Одесской областей о подобных чрезвычайных ситуациях пока не сообщало.

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Источник: Виталий Ким

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