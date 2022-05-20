Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Ракета ударила по центру Лозовой на Харьковщине, есть раненые – ГСЧС

Анастасия Гевко, редактор ленты
Ракета ударила по центру Лозовой на Харьковщине, есть раненые – ГСЧС

В Харьковской области в пятницу, 20 мая, ракета российских агрессоров ударила по центру города Лозовая. По данным ГСЧС, по меньшей мере семь человек получили ранения.

– По меньшей мере семь человек, среди которых 11-летний ребенок, ранены в результате ракетного удара по центру города Лозовая на Харьковщине, – сообщил директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии изданию Суспильне.

В то же время в ГСЧС региона заявили, что снаряд попал в одно из зданий города около 15.00, на данный момент спасатели продолжают тушить пожар и разбирать завалы.

Читайте
Онлайн-карта воздушных тревог Украины: где есть угроза ракетного удара

Фото: Скриншот видео телеграм-канала с места события

Сейчас смотрят

Источник: Суспільне
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка