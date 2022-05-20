Май, 20 в 17:02

В Харьковской области в пятницу, 20 мая, ракета российских агрессоров ударила по центру города Лозовая. По данным ГСЧС, по меньшей мере семь человек получили ранения.

– По меньшей мере семь человек, среди которых 11-летний ребенок, ранены в результате ракетного удара по центру города Лозовая на Харьковщине, – сообщил директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии изданию Суспильне.

В то же время в ГСЧС региона заявили, что снаряд попал в одно из зданий города около 15.00, на данный момент спасатели продолжают тушить пожар и разбирать завалы.

Фото: Скриншот видео телеграм-канала с места события