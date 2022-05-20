Май, 20 в 16:31

В акватории Черного моря в готовности к применению находятся два корабля с суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа Калибр.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.

По его словам, корабли Черноморского флота России в акваториях Черного и Азовского морей изолируют район ведения боевых действий, ведут разведку и оказывают огневую поддержку своим войскам на Приморском направлении.

Сейчас смотрят

— По данным нашей разведки, по состоянию на сегодняшний день в готовности к применению в акватории Черного моря находится два корабля с суммарным залпом до 16 крылатых ракет морского базирования типа Калибр, — отметил Мотузяник.

Он добавил, что корабельные группировки россиян в Черном и Азовском морях продолжают блокировать гражданское судоходство.

Кроме того, оккупанты определяют новые рубежи для пуска ракет по территории Украины. В разведке отметили, что российские экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отрабатывали условные пуски ракет с воздушного пространства северной части временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Также Минобороны оценило последствия влияния международных санкций на экономику России.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 86-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.