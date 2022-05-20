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Факты / Мир

Силы РФ придут в упадок к концу лета, Украине удастся выгнать их – Ходжес

Анастасия Гевко, редактор ленты
Бен Ходжес
Фото: Getty Images

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил в интервью Голосу Америки, что силы российских агрессоров придут в упадок к концу лета. Он уверен, что Украине удастся изгнать захватчиков со своей земли.

– Честно говоря, я думаю, что Россия не может продолжать делать то, что они делают, до бесконечности. Думаю, кульминация настанет где-то в конце лета, когда у них закончатся люди, амуниция и воля к борьбе, – подчеркнул Ходжес.

Генерал США в отставке сообщил, что уже сейчас России нечего праздновать. 

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– Они не смогли добиться всех своих целей. Министерство обороны показало себя как коррумпированный институт, а их солдаты – как убийцы, использующие оружие против гражданских объектов. Затем Путин даже дал почетные гвардейские звания бригаде, причастной к убийству гражданских в Буче, – резюмировал Бен Ходжес.

Источник: Голос Америки
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