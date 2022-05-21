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Факты / Украина

В центре Херсона слышна серия автоматных выстрелов

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
В центре Херсона слышна серия автоматных выстрелов

В центре временно оккупированного Херсона посреди города слышна серия автоматных выстрелов.

Об этом сообщил телеканал Украина24.

Пока нет подробностей стрельбы, а именно информации о том, кто начал стрельбу и есть ли пострадавшие или погибшие.

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Перед этим 20 мая сообщалось о взрывах в Херсонской области, в результате чего житель Чернобаевки получил осколочные ранения.

Известно, что в Херсоне, как и в других временно оккупированных городах Украины, действуют широкие сети движений сопротивления, которые ликвидируют оккупировавших украинские земли захватчиков.

Так, 17 мая сообщалось, что в Мелитополе украинские партизаны уничтожили российских военных высокого ранга. Кроме того, в том же городе сообщалось о выведении из строя российского бронепоезда, передвигавшегося по украинской железной дороге.

В конце апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что движением сопротивления в городе было уничтожено около 100 оккупантов.

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