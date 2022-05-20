Украина оттеснит РФ до границ 23 февраля к началу сентября – Бен Ходжес
Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес прогнозирует, что Украине удастся оттеснить Российскую Федерацию до линии 23 февраля до сентября.
Об этом он сказал в интервью Голосу Америки, опубликованном в пятницу, 20 мая.
– С такими боями, потерями амуниции и военных, думаю, что к концу лета – на конец августа, начало сентября российские силы придут в упадок и Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления. Чтобы оттеснить российские силы назад, по крайней мере, к линии 23 февраля. Думаю, это произойдет до сентября, – сказал Ходжес.
Он уточнил, что логистическая ситуация России на поле боя не улучшается, а лишь становится хуже.
– У них сокращается человеческая сила, они стараются избежать мобилизации. В то же время логистическая ситуация в Украине улучшается каждый день – больше и больше помощи приходит с Запада и Украина значительно улучшила логическую сеть. У Украины нет проблем с количеством военных, поэтому я считаю, что у России есть настоящая стратегическая проблема, – резюмировал он.