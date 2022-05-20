Май, 20 в 20:12

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес прогнозирует, что Украине удастся оттеснить Российскую Федерацию до линии 23 февраля до сентября.

Об этом он сказал в интервью Голосу Америки, опубликованном в пятницу, 20 мая.

– С такими боями, потерями амуниции и военных, думаю, что к концу лета – на конец августа, начало сентября российские силы придут в упадок и Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления. Чтобы оттеснить российские силы назад, по крайней мере, к линии 23 февраля. Думаю, это произойдет до сентября, – сказал Ходжес.

Он уточнил, что логистическая ситуация России на поле боя не улучшается, а лишь становится хуже.

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