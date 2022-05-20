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Факты / Мир

Украина оттеснит РФ до границ 23 февраля к началу сентября – Бен Ходжес

Анастасия Гевко, редактор ленты
Украина оттеснит РФ до границ 23 февраля к началу сентября – Бен Ходжес

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес прогнозирует, что Украине удастся оттеснить Российскую Федерацию до линии 23 февраля до сентября.

Об этом он сказал в интервью Голосу Америки, опубликованном в пятницу, 20 мая.

– С такими боями, потерями амуниции и военных, думаю, что к концу лета – на конец августа, начало сентября российские силы придут в упадок и Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления. Чтобы оттеснить российские силы назад, по крайней мере, к линии 23 февраля. Думаю, это произойдет до сентября, – сказал Ходжес.

Он уточнил, что логистическая ситуация России на поле боя не улучшается, а лишь становится хуже. 

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– У них сокращается человеческая сила, они стараются избежать мобилизации. В то же время логистическая ситуация в Украине улучшается каждый день – больше и больше помощи приходит с Запада и Украина значительно улучшила логическую сеть. У Украины нет проблем с количеством военных, поэтому я считаю, что у России есть настоящая стратегическая проблема, – резюмировал он.

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