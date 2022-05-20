Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Харьковской области авиаудар Российской Федерации пришелся по недавно реконструированному дому культуры в центре города Лозовая.

– Харьков. Город Лозовая. Российский ракетный удар по только что реконструированному зданию культуры. Семеро пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не щадят для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, выбирающих вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость, – подчеркнул президент.