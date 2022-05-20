Май, 20 в 17:17

На следующей неделе в Украине будут обсуждаться с партнерами модели работы специального международного трибунала по поводу преступления агрессии против Украины для его скорейшего запуска.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов во время брифинга 20 мая.

— Следующую неделю мы посвятим обсуждению с международными партнерами модели работы специального криминального трибунала и других организационных аспектов его деятельности для скорейшего его запуска, — отметил Смирнов.

19 мая Европарламент принял резолюцию Борьба с безнаказанностью в Украине, в которой призвал институты ЕС к созданию без промедления при поддержке многосторонних форумов, таких как ООН и Совет Европы, соответствующей правовой основы. Она позволит создать специальный международный трибунал для наказания за совершение преступления агрессии против Украины политическими лидерами и военным командованием России и его союзниками.

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Европарламент призвал как можно скорее предоставить все необходимые человеческие и бюджетные ресурсы, а также административную, следственную и логистическую поддержку для создания этого трибунала.

— Государство Украина официально обратилось к государствам-членам Совета Европы и странам Большой семерки с предложением учреждения специального трибунала относительно преступлений агрессии против Украины, — говорит Смирнов.

Напомним, что 10 мая сейм Литвы единогласно принял решение о признании действий РФ в Украине геноцидом и учреждении специального международного уголовного трибунала по расследованию преступлений России.