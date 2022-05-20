Май, 20 в 18:07

В Украине организована работа специальной рабочей группы по разработке и внедрению международно-правовых механизмов возмещения ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов в ходе брифинга 20 мая.

— По поручению президента Украины создана специальная рабочая группа по разработке и внедрению международно-правовых механизмов возмещения ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии России, — отметил он.

По словам Смирнова, возглавит группу руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а в состав группы вошли представители государственных органов власти, международно признанные юристы и академические советники.

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Им была поставлена ​​ключевая задача — в тесном взаимодействии с нашими международными партнерами выполнить быстрое модулирование правовых механизмов получения доступа к средствам страны-агрессора, заблокированным за рубежом.

В то же время органам государственной власти, причастным к этому вопросу, поручено значительно усилить свою работу в этом направлении.

А президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правительству безотлагательно образовать комиссию по проведению аудита ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии РФ, предусмотрев включение в ее состав ведущих отечественных и иностранных экспертов.

Также Смирнов сообщил, что в Украине со следующей недели будут обсуждать с партнерами модели работы специального международного трибунала относительно преступлений агрессии против Украины для его скорейшего запуска.