Буча кое-что изменила: РФ не будет гарантом безопасности для Украины — Зеленский
Украина рассматривает круг гарантий безопасности из государств-партнеров, которым доверяют. Этот документ страны разрабатывают вместе. Однако России больше нет в списке гарантов безопасности.
Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу ICTV сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
– Нам нужно, чтобы в парламентах стран-гарантов проголосовали за этот документ, была ратификация. Это международный договор, вот что нужно Украине. Сегодня все дошло до того, что он предусматривает круг государств-партнеров вокруг Украины без России. Гарантеры безопасности без России. Буча некоторые вещи изменила. Время меняет вещи, – объяснил президент.
Владимир Зеленский добавил, что, по его мнению, отдельно должен быть двусторонний разговор с Россией, с президентом РФ.
– Что будет после того, когда мы это подпишем и какой будет этот договор – мы посмотрим. Будет потом встреча или не будет. Будет результат страшного Мариуполя, или мы зайдем в Мариуполь, Волноваху, и увидим – пять Буч, не дай Бог, может и не будет этого. Как они поступают, например, с мариупольцами.
Я это сказал, когда была бомбардировка: если мы будем знать, что они уничтожили людей на Азовстали, никаких разговоров с Россией больше никогда не будет. Сегодня мы видим, что они нашли форму, чтобы эти люди были живы, и они их вывезли. Дальше будет обмен. От результатов этих процессов тоже очень многое зависит, — подчеркнул президент.