Май, 21 в 12:14

Украина рассматривает круг гарантий безопасности из государств-партнеров, которым доверяют. Этот документ страны разрабатывают вместе. Однако России больше нет в списке гарантов безопасности.

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу ICTV сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

– Нам нужно, чтобы в парламентах стран-гарантов проголосовали за этот документ, была ратификация. Это международный договор, вот что нужно Украине. Сегодня все дошло до того, что он предусматривает круг государств-партнеров вокруг Украины без России. Гарантеры безопасности без России. Буча некоторые вещи изменила. Время меняет вещи, – объяснил президент.

Владимир Зеленский добавил, что, по его мнению, отдельно должен быть двусторонний разговор с Россией, с президентом РФ.

Сейчас смотрят