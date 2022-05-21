Май, 21 в 8:21

На 87-е сутки полномасштабной войны в Украине российские оккупационные войска продолжают обстреливать Донецкое направление — идут активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 20.05.2022

Как сообщили в Генштабе, на Северском направлении оккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Сумской и Черниговской областей.

На Слобожанском направлении враг наносил авиаудары по населенному пункту Циркуны.

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В Харьковском направлении впоследствии ожидается усиление вражеских войск подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Славянском направлении вражеская армия пытается возобновить наступление и планирует форсировать реку Северский Донец.

На Донецком направлении идут активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении оккупанты планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец. Там враг сосредотачивает специальную технику для наведения понтонно-мостовой переправы, также перебрасывает дополнительные подразделения.

В Запорожском направлении противник постоянно обстреливает наших военных.

В Мариуполе россияне разминируют припортовую инфраструктуру.

За минувшие сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбили 11 атак врага, уничтожили восемь танков, три артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, три специальных бронированных автомобиля и шесть единиц автомобильной техники противника.

Кроме того, сбили три БПЛА, крылатую ракету и поразили одну цель пока неустановленного типа (вероятно вертолет).

Полномасштабная война в Украине длится уже 87-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW