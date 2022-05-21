Карта боевых действий на 21.05.2022 – ситуация на фронте
На 87-е сутки полномасштабной войны в Украине российские оккупационные войска продолжают обстреливать Донецкое направление — идут активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 20.05.2022
Как сообщили в Генштабе, на Северском направлении оккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Сумской и Черниговской областей.
На Слобожанском направлении враг наносил авиаудары по населенному пункту Циркуны.
В Харьковском направлении впоследствии ожидается усиление вражеских войск подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.
На Славянском направлении вражеская армия пытается возобновить наступление и планирует форсировать реку Северский Донец.
На Донецком направлении идут активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.
На Лиманском направлении оккупанты планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец. Там враг сосредотачивает специальную технику для наведения понтонно-мостовой переправы, также перебрасывает дополнительные подразделения.
В Запорожском направлении противник постоянно обстреливает наших военных.
В Мариуполе россияне разминируют припортовую инфраструктуру.
За минувшие сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбили 11 атак врага, уничтожили восемь танков, три артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, три специальных бронированных автомобиля и шесть единиц автомобильной техники противника.
Кроме того, сбили три БПЛА, крылатую ракету и поразили одну цель пока неустановленного типа (вероятно вертолет).
Полномасштабная война в Украине длится уже 87-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW