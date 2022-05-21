Ликвидировано почти 29 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ
С начала масштабного военного вторжения на территорию Украины Россия потеряла 28 850 личного состава. За сутки ликвидировали 150 оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Кроме того, за минувшие сутки враг потерял 15 танков, и их общее количество достигло 1 278 единиц.
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Остальные потери противника:
- боевых бронированных машин ‒ 3116 (+26) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 596 (+0) ед,
- РСЗО — 201 (+1) ед,
- средства ПВО — 93 (+0) ед,
- самолетов – 204 (+0) ед,
- вертолетов – 169 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 (+2),
- крылатые ракеты — 104(+1),
- корабли /катера — 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2 178 (+16) ед,
- специальная техника – 43 (+0).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.
Напомним, что полномасштабная война в Украине длится уже 87-е сутки. За ситуацией можно следить на карте боевых действий в Украине.
Фото: Генштаб ВСУ