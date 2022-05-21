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Факты / Украина

Ликвидировано почти 29 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Марта Бондаренко, редактор ленты
Війна в Україні

С начала масштабного военного вторжения на территорию Украины Россия потеряла 28 850 личного состава. За сутки ликвидировали 150 оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, за минувшие сутки враг потерял 15 танков, и их общее количество достигло 1 278 единиц.

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Остальные потери противника:

  • боевых бронированных машин ‒ 3116 (+26) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 596 (+0) ед,
  • РСЗО — 201 (+1) ед,
  • средства ПВО — 93 (+0) ед,
  • самолетов – 204 (+0) ед,
  • вертолетов – 169 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 (+2),
  • крылатые ракеты — 104(+1),
  • корабли /катера — 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2 178 (+16) ед,
  • специальная техника – 43 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Напомним, что полномасштабная война в Украине длится уже 87-е сутки. За ситуацией можно следить на карте боевых действий в Украине.

Фото: Генштаб ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ
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