Май, 21 в 11:57

С начала масштабного военного вторжения на территорию Украины Россия потеряла 28 850 личного состава. За сутки ликвидировали 150 оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, за минувшие сутки враг потерял 15 танков, и их общее количество достигло 1 278 единиц.

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Остальные потери противника:

боевых бронированных машин ‒ 3116 (+26) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 596 (+0) ед,

РСЗО — 201 (+1) ед,

средства ПВО — 93 (+0) ед,

самолетов – 204 (+0) ед,

вертолетов – 169 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 (+2),

крылатые ракеты — 104(+1),

корабли /катера — 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2 178 (+16) ед,

специальная техника – 43 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Напомним, что полномасштабная война в Украине длится уже 87-е сутки. За ситуацией можно следить на карте боевых действий в Украине.

Фото: Генштаб ВСУ