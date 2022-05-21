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Факты / Украина

Победа Украины будет кровавой, но конец войны будет дипломатическим — Зеленский

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Победа Украины будет кровавой, но конец войны будет дипломатическим — Зеленский

Полномасштабная война России против Украины очень сложная. Поэтому победа нашей страны тоже будет нелегкой.

Но окончание этой войны будет дипломатическим. В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский.

– Война сложная и победа будет очень сложная. Она будет и кровавая, она точно будет в бою. Но концовка точно будет в дипломатии, – считает он.

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Также Владимир Зеленский добавил, что будет считать победой Украины в войне возвращение к линии на 23 февраля 2022 года. Он уверен, что Украина точно вернет все оккупированные Россией территории.

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