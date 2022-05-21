Май, 21 в 19:06

Вооруженны силы Украины могут перейти в масштабное контрнаступление на Донбассе уже через полтора месяца, так как украинская армия имеет все необходимые для этого ресурсы.

Об этом в интервью изданию Meduza рассказал основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

По его словам, в ближайшее время будут продолжаться бои на Донбассе. И если мобилизации со стороны РФ не произойдет, все будет сводиться к позиционным боям. Он добавил, что Россия будет предпринимать попытки штурмовых операций, чтобы постепенно окружить тот или иной город.

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— А примерно через полтора-два месяца украинская сторона начнет масштабное контрнаступление. Запрос на это в обществе очень силен. Украинские генералы и сам Зеленский в этом плане к обществу прислушиваются. Ресурсы для этого есть. Военное положение в Украине введено. Новая техника у них уже появляется. Через полтора-два месяца мы увидим перелом ситуации не в пользу России, — считает Руслан Левиев.

По его оценке, контрнаступление ВСУ начнется с Донбасса и в дальнейшем российскую армию будут пытаться отрезать от путей снабжения.

По мнению основателя CIT, военные действия перешли к формату локальных боев.

— Российская армия в очередной раз пытается создать окружение на Донбассе. В разные периоды этой войны российские войска пытались сделать разного размера “клещи”. Но ни одного реального случая успеха я не знаю, разве что Азовсталь, которую с натяжкой можно назвать окружением. Каждый раз их планы проваливались, — считает он.

По мнению Руслана Левиева, сейчас российская армия пытается сделать прорыв в Попасной, с последующей целью замкнуть кольцо.

— Все идет к затягиванию процесса. Мобилизацию проводить не хотят. Видимо, поэтому говорят о законе (в России, — Ред.), который позволяет подписать контракт, даже если тебе больше 40 лет. Но без мобилизации они ничего не изменят, — считает он.

Добавим, что Conflict Intelligence Team — группа независимых расследователей, которая изучает передвижение военной техники во время вторжения России в Украину. С начала войны команда отслеживает, что происходит на фронте, и дает ежедневные сводки о ходе боев. Перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину команда CIT активно сообщала о перебрасывания различных видов военной техники ВС РФ к украинским границам.

Фото: Генштаб ВСУ