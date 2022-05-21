Май, 21 в 20:26

Украине нужны все возможные виды бронированной техники для противодействия войскам РФ и разблокирования оккупированных населенных пунктов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

Он отметил, что в условиях полномасштабной войны для Украины важен гуманитарный аспект – возможность оказывать помощь жителям временно оккупированных городов и сел.

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– После того, что сделала РФ в Мариуполе, когда мы не можем военным путем прийти туда и не можем разблокировать город. Десятки тысяч человек были убиты. И большое количество людей попало в плен. Почему я называю это гуманитарным вектором? Потому что нужно разблокировать такие пути, чтобы людям передавать еду, воду, медикаменты в тех или иных оккупированных городах и селах, – объяснил президент.

Он отметил, что именно для таких целей нашему государству необходима бронированная техника. Украинские власти готовы ее покупать ради сохранения жизней граждан.

– Так вот, в гуманитарном аспекте нам нужна бронированная техника. Я не буду перечислять, какая именно нам нужна бронированная техника. Скажу откровенно: нужна вся, какие только есть варианты. Я обращаюсь ко всем лидерам с этой просьбой. Можете предоставить – давайте. Не можете предоставить – будем покупать. Нам все равно как. Нам главное сохранить больше людей, а цены в этих решениях, я считаю, не существует, – подчеркнул Зеленский.

Как известно, в понедельник, 23 мая, под председательством главы Пентагона Ллойда Остина состоится встреча министров обороны более 40 стран мира.

Владимир Зеленский сообщил, что ожидает от этой встречи решения о передаче Украине современных реактивных систем залпового огня.