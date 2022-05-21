Май, 21 в 12:05

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что будет считать победой Украины в войне возвращение к линии на 23 февраля 2022 года.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телеканалу ICTV. В то же время президент подчеркнул, что Украина точно вернет все оккупированные Россией территории.

— Без лишних потерь, выйти на линию, которая была до 24 февраля, для нашего государства на сегодняшний день — это победа. Да, не до конца вернули все территории. Не все так просто, так и есть. Но мы должны смотреть с вами на цену этой войны и на цену каждой деоккупации. Все равно все вернется. Абсолютно, это уж точно. Мы сломали хребет самой большой или одной из сильнейших армий мира. Мы это уже сделали. И, кстати, психологически мы это тоже сделали. Это очень важно. Они не станут на ноги в ближайшие несколько лет точно, — сказал Зеленский.

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Зеленский добавил, что возвращение к линии на 23 февраля будет означать, что Украина отстояла свои земли. Он надеется, что после этого у президента РФ хватит ума обсудить окончание войны за столом переговоров.