Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Зеленский подтвердил, что будет считать победой возвращение к линии на 23 февраля

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что будет считать победой Украины в войне возвращение к линии на 23 февраля 2022 года.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телеканалу ICTV. В то же время президент подчеркнул, что Украина точно вернет все оккупированные Россией территории.

— Без лишних потерь, выйти на линию, которая была до 24 февраля, для нашего государства на сегодняшний день — это победа. Да, не до конца вернули все территории. Не все так просто, так и есть. Но мы должны смотреть с вами на цену этой войны и на цену каждой деоккупации. Все равно все вернется. Абсолютно, это уж точно. Мы сломали хребет самой большой или одной из сильнейших армий мира. Мы это уже сделали. И, кстати, психологически мы это тоже сделали. Это очень важно. Они не станут на ноги в ближайшие несколько лет точно, — сказал Зеленский.

Сейчас смотрят

Зеленский добавил, что возвращение к линии на 23 февраля будет означать, что Украина отстояла свои земли. Он надеется, что после этого у президента РФ хватит ума обсудить окончание войны за столом переговоров.

Читайте
Буча кое-что изменила: РФ не будет гарантом безопасности для Украины - Зеленский

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка