Зеленский рассказал, сколько военных защищают Украину в войне против РФ

Май, 21 в 13:16

Перед началом полномасштабного вторжения России армия Украины насчитывала от 250 тыс. до 260 тыс. человек.

Сейчас личный состав Вооруженных сил Украины уже составляет 700 тыс. человек. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу ICTV сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, для такой страны, как Украина, нужна армия не в 250 тыс., из которых, как уточнил Зеленский, боевых было 120 тыс. Поэтому в начале 2022 года он подписал указ об увеличении Вооруженных сил на 100 тыс. на следующий год.

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В то же время Владимир Зеленский считает, что даже плюс эти 100 тыс. не смогли бы остановить полномасштабное нападение России.