Зеленский рассказал, сколько военных защищают Украину в войне против РФ
Перед началом полномасштабного вторжения России армия Украины насчитывала от 250 тыс. до 260 тыс. человек.
Сейчас личный состав Вооруженных сил Украины уже составляет 700 тыс. человек. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу ICTV сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам президента, для такой страны, как Украина, нужна армия не в 250 тыс., из которых, как уточнил Зеленский, боевых было 120 тыс. Поэтому в начале 2022 года он подписал указ об увеличении Вооруженных сил на 100 тыс. на следующий год.
В то же время Владимир Зеленский считает, что даже плюс эти 100 тыс. не смогли бы остановить полномасштабное нападение России.
– На сегодня – это 700 тыс. Сегодня вы видите результат, что вместо 100 тыс., воюют 700 тыс. Это в момент войны, это то, что произошло, – добавил он.