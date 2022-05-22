Май, 21 в 21:02

Военнослужащие Нацгвардии Украины уничтожили орудие Пион, благодаря которому оккупационные войска РФ совершали обстрелы Северодонецка и разрушили мост между областным центром и Лисичанском.

Об этом в своем Telegram канале рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– Быстро наказание пришло. Гвардейцы уничтожили Пион, который разрушил Павлоградский мост и обстреливал Северодонецк, – написал Сергей Гайдай.

По его словам, перед этим вражеская военная техника была показана в репортажах российских пропагандистов, благодаря чему удалось скорректировать огонь ВСУ.

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— Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего. И так будет с каждым… Видео рашистов выкладывать не буду, хватит двух скриншотов, и то только из благодарности, что скорректировали нам огонь. Выходит, фотки посмертные, — написал глава Луганской ОВА.

Ранее Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области за 17 мая войска РФ убили четырех мирных жителей, а еще четверо получили ранения. Кроме того, область осталась почти без света. Тогда наибольшие повреждения получил именно Северодонецк.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай