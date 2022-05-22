Май, 22 в 16:30

В 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВС Украины рассказали, как используют космическую разведку для уничтожения оккупантов на украинской земле.

Как сообщается, артиллеристы получают данные непосредственно от космической разведки, после чего проводят доразведку целей с помощью БПЛА, и только затем наносится огневой удар с корректировкой огнем из дрона.

– Результат последней части этой работы – на видео от 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины, – говорится в сообщении.

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