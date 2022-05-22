Дорога в один конец: в Мариуполе оккупанты ввели новую пропускную систему

Май, 22 в 13:39

С субботы, 21 мая, российские оккупанты ввели в Мариуполе и Мариупольском районе новую пропускную систему. Сегодня для тех, кто собирается посетить город – это дорога в один конец, предупреждает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, теперь для въезда в Мариуполь нужно получить пропуск на автомобиль и пассажиров. Действует она всего три дня, а воспользоваться ею можно только раз.

– Пропуск выдает в Мангуше и Виноградном в пунктах фильтрации комендатура оккупантов. Очередь расписана вперед на несколько недель, — подчеркнул Андрющенко.

Относительно выезда из Мариуполя – также нужен пропуск и на авто, и на пассажиров, срок действия и правила аналогичны. Выдают их в так называемых райотделах “МВД ДНР”.

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Андрющенко говорит, что для передвижения по Мариупольскому району россияне выдают в Мангуше отдельные пропуска, и они не дают права въезда в сам город.

– То есть проезд из Мангуша в Ялту (или Урзуф) без пропуска невозможен. Срок и порядок действия аналогичен. Для передвижения по Мариуполю между административными районами также нужен пропуск на авто, – добавил мэр.

Ранее Петр Андрющенко показал видео, как проходит депортация из временно оккупированного Россией Мариуполя.