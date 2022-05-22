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Факты / Украина

Оккупанты подтягивают резервы на Николаевском и Херсонском направлениях

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Оккупанты подтягивают резервы на Николаевском и Херсонском направлениях

Российские оккупанты подтягивают резервы вражеской силы и техники на Николаевском и Херсонском направлениях. Однако активных наступательных действий враг уже долгое время не ведет.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг. Кроме того, по информации украинских военных, на Николаевском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают вести боевые действия и обустраивать свои позиции с подготовкой запасных отступных рубежей.

Также в Оперативном командовании Юг добавили, что позиции украинских войск и населенные пункты с мирными жителями оккупанты продолжают накрывать из артиллерийского и минометного вооружения, а также реактивными системами залпового огня.

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Так, в Николаевской области ночью обстреляли Широковскую общину. В результате прямых попаданий сгорели три дома, пострадавших нет. Также ночью российские войска обстреляли Николаев и Березнеговатскую общину.

В Херсонской области стабильно сложная ситуация по всей области, взрывы и обстрелы во всех районах. Местные жители информируют о минировании мостов и дорог, по которым жители региона пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию.

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В населенных пунктах теробщин, которые граничат с соседними областями и находятся на линии фронта, нет воды, света и газа. Гуманитарные коридоры оккупанты не открывают ни для людей, ни для подвоза воды, продуктов, лекарств.

Фото: Генштаб ВСУ

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