Оккупанты штурмовали Северодонецк с четырех направлений, но получили отпор
Российские оккупанты пытались ворваться в Северодонецк сразу с четырех направлений. Но украинские военные дали им достойный отпор.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гадай.
— Сразу с четырех направлений пытались ворваться в Северодонецк россияне, но получили достойный отпор и отошли на прежние позиции. Впрочем, артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов на них продолжились. Пострадал почти каждый подконтрольный населенный пункт, – написал он в своем Telegram.
Также Гайдай сообщил, что между Северодонецком и Лисичанском разрушен пролет моста близ железнодорожного вокзала.
За сутки в Северодонецке оккупанты повредили 7 домов, по 5 домов пострадали в Лисичанске, Тошковце и Почечном, 4 – во Врубовке, по 3 – в Горном и Золотом и 2 – в Привилье.
Позиции украинских войск на фронте россияне обстреливают вдоль всей линии столкновения вблизи Лисичанска и Северодонецка.
Генштаб ВСУ также сообщал, что за прошедшие сутки российские захватчики не прекращали наступательные действия в Восточной операционной зоне, однако украинские защитники отразили наступление РФ сразу на трех направлениях. Речь идет о Северодонецком, Авдеевском и Курахивском направлениях.
Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай