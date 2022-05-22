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Факты / Украина

Оккупанты штурмовали Северодонецк с четырех направлений, но получили отпор

Татьяна Ковальчук, выпускающий редактор
Оккупанты штурмовали Северодонецк с четырех направлений, но получили отпор

Российские оккупанты пытались ворваться в Северодонецк сразу с четырех направлений. Но украинские военные дали им достойный отпор.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гадай.

— Сразу с четырех направлений пытались ворваться в Северодонецк россияне, но получили достойный отпор и отошли на прежние позиции. Впрочем, артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов на них продолжились. Пострадал почти каждый подконтрольный населенный пункт, – написал он в своем Telegram.

Также Гайдай сообщил, что между Северодонецком и Лисичанском разрушен пролет моста близ железнодорожного вокзала.

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За сутки в Северодонецке оккупанты повредили 7 домов, по 5 домов пострадали в Лисичанске, Тошковце и Почечном, 4 – во Врубовке, по 3 – в Горном и Золотом и 2 – в Привилье.

Обстріл Сєвєродонецька
Обстріл Сєвєродонецька
Обстріл Сєвєродонецька
Обстріл Сєвєродонецька
Обстріл Сєвєродонецька
Обстріл Сєвєродонецька
Обстріл Сєвєродонецька
Обстріл Сєвєродонецька
Обстріл Сєвєродонецька
Обстріл Сєвєродонецька
Оккупанты штурмовали Северодонецк с четырех направлений, но получили отпор / 5 фотографий

Позиции украинских войск на фронте россияне обстреливают вдоль всей линии столкновения вблизи Лисичанска и Северодонецка.

Генштаб ВСУ также сообщал, что за прошедшие сутки российские захватчики не прекращали наступательные действия в Восточной операционной зоне, однако украинские защитники отразили наступление РФ сразу на трех направлениях. Речь идет о Северодонецком, Авдеевском и Курахивском направлениях.

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Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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