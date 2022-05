Посол Британии сравнила сожжение россиянами книг по истории Украины с нацизмом

Российские оккупанты не останавливаются на совершенных зверствах в Украине, одной из составляющих “русского мира” является показательное сожжение учебников по истории Украины.

Этой фотографией на своей странице в Twitter поделилась посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Она не смогла пройти мимо такого акта варварства, сравнив действия рашистов с реальным нацизмом гитлеровской Германии.

Burning Ukrainian history books is not denazification. It is the opposite. #RussianAggression pic.twitter.com/vB1E78A8s0

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 21, 2022