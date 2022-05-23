Посол Британии сравнила сожжение россиянами книг по истории Украины с нацизмом

Май, 22 в 21:09

Российские оккупанты не останавливаются на совершенных зверствах в Украине, одной из составляющих “русского мира” является показательное сожжение учебников по истории Украины.

Этой фотографией на своей странице в Twitter поделилась посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Она не смогла пройти мимо такого акта варварства, сравнив действия рашистов с реальным нацизмом гитлеровской Германии.

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— Сжигать украинские учебники по истории — это не денацификация. Это противоположное, — написала Мелинда Симмонс.

Burning Ukrainian history books is not denazification. It is the opposite. #RussianAggression pic.twitter.com/vB1E78A8s0 — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 21, 2022

Под публикацией британского посла многие пользователи согласились с этим мнением и привели собственные примеры.

Сожжение книг — ужасный и подлый пережиток темных времен.

Они действительно думают, что могут стереть информацию, сжигая книги… в ХХІ веке?

Из-за таких вещей людям должно быть стыдно называть себя русскими.

Давайте вспомним май 1933 года, когда нацисты сжигали книги? Россия 2022 = Германия 1939.

Откровенной недалекости поступку оккупантов добавляет тот факт, что они сожгли школьные учебники по истории Украины, напечатанные на русском языке.