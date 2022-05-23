Посол Британии сравнила сожжение россиянами книг по истории Украины с нацизмом
Российские оккупанты не останавливаются на совершенных зверствах в Украине, одной из составляющих “русского мира” является показательное сожжение учебников по истории Украины.
Этой фотографией на своей странице в Twitter поделилась посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
Она не смогла пройти мимо такого акта варварства, сравнив действия рашистов с реальным нацизмом гитлеровской Германии.
— Сжигать украинские учебники по истории — это не денацификация. Это противоположное, — написала Мелинда Симмонс.
Burning Ukrainian history books is not denazification. It is the opposite. #RussianAggression pic.twitter.com/vB1E78A8s0
— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 21, 2022
Под публикацией британского посла многие пользователи согласились с этим мнением и привели собственные примеры.
- Сожжение книг — ужасный и подлый пережиток темных времен.
- Они действительно думают, что могут стереть информацию, сжигая книги… в ХХІ веке?
- Из-за таких вещей людям должно быть стыдно называть себя русскими.
- Давайте вспомним май 1933 года, когда нацисты сжигали книги? Россия 2022 = Германия 1939.
Откровенной недалекости поступку оккупантов добавляет тот факт, что они сожгли школьные учебники по истории Украины, напечатанные на русском языке.