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Факты / Украина

Посол Британии сравнила сожжение россиянами книг по истории Украины с нацизмом

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Посол Британии сравнила сожжение россиянами книг по истории Украины с нацизмом

Российские оккупанты не останавливаются на совершенных зверствах в Украине, одной из составляющих “русского мира” является показательное сожжение учебников по истории Украины.

Этой фотографией на своей странице в Twitter поделилась посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Она не смогла пройти мимо такого акта варварства, сравнив действия рашистов с реальным нацизмом гитлеровской Германии.

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— Сжигать украинские учебники по истории — это не денацификация. Это противоположное, — написала Мелинда Симмонс.

Под публикацией британского посла многие пользователи согласились с этим мнением и привели собственные примеры.

  • Сожжение книг — ужасный и подлый пережиток темных времен.
  • Они действительно думают, что могут стереть информацию, сжигая книги… в ХХІ веке?
  • Из-за таких вещей людям должно быть стыдно называть себя русскими.
  • Давайте вспомним май 1933 года, когда нацисты сжигали книги? Россия 2022 = Германия 1939.

Откровенной недалекости поступку оккупантов добавляет тот факт, что они сожгли школьные учебники по истории Украины, напечатанные на русском языке.

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