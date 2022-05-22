Май, 22 в 0:41

Черноморский флот Российской Федерации оккупировал акваторию вокруг украинского острова Змеиный и угрожал гражданскому судну, шедшему под флагом Республики Того (Африка), что оно будет обстреляно, потому что оно вроде бы идет в пределах территориальных вод РФ.

Об этом в Facebook сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

— Основная цель РФ присвоить территории Украины. Сегодня утром гражданское судно Britta K под флагом Республики Того, совершая транзитный проход (transit passage) по украинским территориальным водам вблизи острова Змеиный, получило сигнал от россиян с требованием покинуть территориальные воды РФ, иначе по нему будет применено оружие, — сообщили в украинских ВМС ВСУ.

По словам украинских военных, Россия пытается незаконно присвоить территорию Украины, уже даже без так называемых “псевдореферендумов”.

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– В последний раз такое делал Гитлер во время Второй мировой войны. Но мы свои территории не отдадим и захватчики обязательно последуют за их кораблем, — сообщили в ВМС ВС Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что из-за морской блокады РФ в украинских портах простаивает 22 млн тонн сельскохозяйственных культур, в том числе зерна. Если их не разблокировать, мир ожидает продовольственный кризис, заявил президент Украины.

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Источник: ВМС ВСУ