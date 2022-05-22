РФ разрушила прошлые противоречия между Украиной и Польшей – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Российская Федерация своим нападением 24 февраля невольно заставила Украину и Польшу забыть о спорах по поводу общего прошлого.
Об этом Зеленский сказал во время выступления в Верховной Раде в воскресенье, 22 мая.
– В один день стало ясно, что все эти противоречия не имеют силы, когда есть сила такой угрозы. Угрозы выживанию наших народов. Мы с Анджеем стремились к настоящему пониманию между нашими народами, вместе разбирали это “хранилище”на общей границе. Но украинские границы перешли те, кто хочет других мемориалов, посвященных совсем не миру, – подчеркнул президент.
Он добавил, что все мы защищаем общую для нас вселенную под названием свобода и независимость во времена, когда кто-то совершает варварство “космического масштаба”.
– Такого же (космического – Ред.) масштаба сегодня достигают понимание, взаимодействие, дружба и братство Украины и Польши. 24 февраля мы начали писать новый том нашей общей истории. Единство наших народов должно продолжаться вечность. Его никогда больше не должна порочить вражда, – отметил Зеленский.
По словам президента, между Украиной и Польшей сейчас наступили такие времена единства и понимания, к которым когда-то призывали ряд выдающихся деятелей, начиная с Папы Иоанна Павла ІІ.
– Наши парламенты, правительства и вообще наши народы понимают друг друга как никогда. И не важно – кириллица или латиница, как мы пишем “воля” и “независимость”. Важно, что эти вещи украинцы и поляки говорят одинаково. И одинаково готовы их защищать, – резюмировал глава Украинского государства.