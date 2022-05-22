Май, 22 в 17:24

По данным федеральной разведывательной службы (BND) Германии, на стороне России против Украины воюют российские неонацисты и правые экстремисты.

Эту информацию публикует Spiegel со ссылкой на конфиденциальный отчет, разосланный разведкой немецким министерствам.

Согласно опубликованным данным, в войсках РФ воюют так называемые “Русская имперская лига” (“РИЛ”) и правая экстремистская группа “Русич”.

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– Это как минимум две группировки с правоэкстремистскими настроениями, воюющие против украинской армии. Кроме того, Москва использует как минимум одного правого экстремиста в своих целях, – говорится в материале.

В разведке Германии подчеркивают, что сотрудничество российской армии с этими группировками доводит предполагаемую причину войны, так называемую “деназификацию” Украины, до абсурда.

В документе нет информации о количестве боевиков правого экстремизма. Однако группировки и подразделения именуются.

Отмечается, что после того, как военизированное подразделение правой экстремистской группировки “Русское имперское движение” воевало на стороне России на украинском Донбассе в 2014 и 2015 годах, начальник “РИЛ” Денис Гариев написал в Telegram всего через день после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, что у него “нет сомнений, что речь идет о ликвидации сепаратистского образования Украина”.

После того, как в начале марта Гариев призвал “легионеров” к терпению, “РИЛ” объявила о своем решении начать боевые действия. Согласно документу немецкой разведки, в качестве бойцов неонацисты набирали “в основном людей с военным опытом” и выпускников собственного учебного центра организации “Партизан” в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что неясно, было ли это решение принято по просьбе или в консультации с руководством России.