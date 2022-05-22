Украина подпишет соглашение с Польшей об упрощенной процедуре пересечения границы

Май, 22 в 16:00

В ближайшее время Украина и Польша могут согласовать двустороннее соглашение, которое будет упрощать пересечение границы между странами.

Об этом 22 мая во время выступления в Верховной Раде заявил президент Украины Владимир Зеленский. В этот же день с официальным визитом в Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда.

В своей речи Владимир Зеленский отметил, что Украина и Польша стали сестрами, а украинский и польский народ — побратимами.

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— Мы родные. И между нами нет границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально они давно не разделяют. Поэтому, мы пришли к согласию в ближайшее время воплотить это и в соответствующем двустороннем соглашении. Сначала относительно совместного погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского Союза. ​ И я уверен, что все необходимые решения сначала для статуса кандидата для Украины, а затем и для полноправного членства непременно будут приняты. В частности, благодаря многолетней защите Польшей украинских интересов на европейском континенте, — заявил Владимир Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил польского коллегу за последовательную поддержку о предоставлении нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС для Украины.

В то же время Анджей Дуда отметил, что именно сейчас настало время для нового польско-украинского договора о добрососедстве.

— Польско-украинская граница должна объединять, а не разъединять нас, это должна быть наша большая цель, — добавил президент Польши.

Владимир Зеленский также пообещал законопроект о расширены возможности для граждан Польши в Украине, чтобы отблагодарить за то, как Польша приняла украинцев, которые спасаются от полномасштабной российской войны.