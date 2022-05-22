Май, 22 в 11:20

По состоянию на 22 мая 2022 года Россия на войне в Украине потеряла 29 050 своих военных. За сутки наши Вооруженные силы ликвидировали по меньшей мере 200 оккупантов.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Кроме того, за минувшие сутки украинские воины уничтожили еще семь единиц танков – таким образом, российская армия уже потеряла 1 285 танков.

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Другие потери захватчиков в войне в Украине:

боевых бронированных машин ‒ 3 141 (+25) ед,

артиллерийских систем – 599 (+3) ед,

РСЗО — 201 (+0) ед,

средств ПВО — 93 (+0) ед,

самолетов – 204 (+0) ед,

вертолетов – 170 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8),

крылатых ракет – 107 (+3),

кораблей /катеров — 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2194 (+16) ед,

специальной техники – 43 (+0).

Больше всего потерь противник понес на Бахмутском направлении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 88-е сутки. Где продолжаются бои – можно следить на карте боевых действий в Украине.

Фото: Сухопутные войска ВСУ