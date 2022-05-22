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Факты / Украина

ВСУ ликвидировали уже более 29 тыс. российских оккупантов – Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
ВСУ ликвидировали уже более 29 тыс. российских оккупантов – Генштаб

По состоянию на 22 мая 2022 года Россия на войне в Украине потеряла 29 050 своих военных. За сутки наши Вооруженные силы ликвидировали по меньшей мере 200 оккупантов.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Кроме того, за минувшие сутки украинские воины уничтожили еще семь единиц танков – таким образом, российская армия уже потеряла 1 285 танков.

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Другие потери захватчиков в войне в Украине:

  • боевых бронированных машин ‒ 3 141 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 599 (+3) ед,
  • РСЗО — 201 (+0) ед,
  • средств ПВО — 93 (+0) ед,
  • самолетов – 204 (+0) ед,
  • вертолетов – 170 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8),
  • крылатых ракет – 107 (+3),
  • кораблей /катеров — 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2194 (+16) ед,
  • специальной техники – 43 (+0).

Больше всего потерь противник понес на Бахмутском направлении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 88-е сутки. Где продолжаются бои – можно следить на карте боевых действий в Украине.

Фото: Сухопутные войска ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ
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