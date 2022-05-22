ВСУ ликвидировали уже более 29 тыс. российских оккупантов – Генштаб
По состоянию на 22 мая 2022 года Россия на войне в Украине потеряла 29 050 своих военных. За сутки наши Вооруженные силы ликвидировали по меньшей мере 200 оккупантов.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Кроме того, за минувшие сутки украинские воины уничтожили еще семь единиц танков – таким образом, российская армия уже потеряла 1 285 танков.
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Другие потери захватчиков в войне в Украине:
- боевых бронированных машин ‒ 3 141 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 599 (+3) ед,
- РСЗО — 201 (+0) ед,
- средств ПВО — 93 (+0) ед,
- самолетов – 204 (+0) ед,
- вертолетов – 170 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8),
- крылатых ракет – 107 (+3),
- кораблей /катеров — 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2194 (+16) ед,
- специальной техники – 43 (+0).
Больше всего потерь противник понес на Бахмутском направлении.
Полномасштабная война в Украине длится уже 88-е сутки. Где продолжаются бои – можно следить на карте боевых действий в Украине.
Фото: Сухопутные войска ВСУ