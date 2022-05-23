Членство Украины в ЕС поддерживает 66% европейцев – Жовква

Май, 23 в 19:43

Заместитель руководителя Офиса президента Украины утверждает, что членство Украины в ЕС поддерживает 66% европейцев.

– Получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС – работа продолжается. Еврокомиссия готовит соответствующий вывод о том, отвечает ли Украина критериям членства. Ожидается, что такой вывод будет подготовлен уже в начале июня, – сказал Жовква во время брифинга в понедельник, 23 мая.

Он уточнил, что этот вывод определит дальнейшие шаги в отношении Украины, в частности, относительно потенциального предоставления нашему государству статуса кандидата.

Кроме того, по словам Жовквы, дипломатическая работа по данному вопросу продолжается также с лидерами и чиновниками государств-членов ЕС.

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– Опросы показывают, что среди государств-членов ЕС растет положительное отношение к членству Украины. На сегодняшний день эта цифра в среднем составляет 66%, но в отдельных государствах она больше. Например, в Португалии 87% граждан поддерживают Украину, – сказал заместитель руководителя ОП.