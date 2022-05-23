Дипломат РФ при ООН подал в отставку и выступил против войны Путина в Украине

Май, 23 в 18:28

Дипломат Российской Федерации при ООН, советник Борис Бондарев подтвердил, что подал в отставку в связи с осуждением полномасштабного нападения главы Кремля Владимира Путина на Украину. Он также выступил с критикой режима Путина.

Бондарев стал первым российским дипломатом, который публично выразил протест против действий высшего руководства России.

Российское издание Коммерсант, которому удалось получить комментарий от Бондарева, отметило, что дипломат подтвердил подлинность заявления от своего имени.

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Борис Бондарев уточнил, что подал это заявление утром, не обсуждая его с коллегами, и пока не думал о том, что планирует делать далее.