Мариуполь патрулируют кадыровцы, режим контроля в городе ужесточили
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что оккупанты ввели в городе новую пропускную систему и усилили режим контроля.
Об этом он написал у себя в Telegram в понедельник, 23 мая.
– Оккупанты не только ввели новую пропускную систему и обустроили блок-посты. На сегодняшний день констатируем патрулирование Мариупольского района мобильными патрулями из состава кадыровцев. Под патруль подпадают прежде всего грунтовые дороги, ведущие в объезд Мангуша и Никольского в сторону Бердянска и Запорожья, – говорится в сообщении.
Также Андрющенко со ссылкой на местное население рассказал, что 22 мая в районе села Демьяновка Мангусского района такой патруль задержал автомобиль с людьми, двигавшимися в сторону Бердянска.
– Людей раздели, издевались, прибегали к физическому насилию. Но потом повернули в сторону Мариуполя. При этом у водителя и пассажиров были справки о фильтрации, однако отсутствовал пропуск. Поэтому будьте осторожны. Удерживайтесь на время от прорыва в эвакуацию. Украина работает над открытием официальных эвакуационных коридоров. Берегите себя, – подчеркнул он.