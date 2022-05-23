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Факты / Украина

Мариуполь патрулируют кадыровцы, режим контроля в городе ужесточили

Анастасия Гевко, редактор ленты
маріуполь
Фото: Depositphotos

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что оккупанты ввели в городе новую пропускную систему и усилили режим контроля.

Об этом он написал у себя в Telegram в понедельник, 23 мая.

– Оккупанты не только ввели новую пропускную систему и обустроили блок-посты. На сегодняшний день констатируем патрулирование Мариупольского района мобильными патрулями из состава кадыровцев. Под патруль подпадают прежде всего грунтовые дороги, ведущие в объезд Мангуша и Никольского в сторону Бердянска и Запорожья, – говорится в сообщении.

Также Андрющенко со ссылкой на местное население рассказал, что 22 мая в районе села Демьяновка Мангусского района такой патруль задержал автомобиль с людьми, двигавшимися в сторону Бердянска. 

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– Людей раздели, издевались, прибегали к физическому насилию. Но потом повернули в сторону Мариуполя. При этом у водителя и пассажиров были справки о фильтрации, однако отсутствовал пропуск. Поэтому будьте осторожны. Удерживайтесь на время от прорыва в эвакуацию. Украина работает над открытием официальных эвакуационных коридоров. Берегите себя, – подчеркнул он.

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