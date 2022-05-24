Май, 23 в 22:07

Председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал США Марк Милли заявил, что усилия по планированию возвращения американских войск в Украину в любом качестве – например, для защиты недавно вновь открытого посольства США в Киеве – находятся “на относительно низком уровне”.

Об этом он сказал в Пентагоне в понедельник, 23 мая, после завершения второго заседания Контактной группы по Украине, пишет CNN.

– Эти планы пока не дошли до министра обороны или меня, если уж на то пошло, для уточнения курса действий и того, что необходимо. В конце концов, любое повторное введение американских войск в Украину потребует решения президента, – отметил Милли.

Он добавил, что по его информации, США пока “далеки от чего-либо подобного”.

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– Мы все еще разрабатываем планы действий, и ни один из них еще не был представлен госсекретарю, – сообщил генерал.

Ранее в The Wall Street Journal писали, что военные и дипломатические чиновники США якобы обдумывают планы направить в Киев военных специального назначения для охраны американского посольства.