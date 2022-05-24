Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир

Направление спецназовцев США в Киев будет “решением президента” — Милли

Анастасия Гевко, редактор ленты
Посольство США в Україні
Фото: Depositphotos

Председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал США Марк Милли заявил, что усилия по планированию возвращения американских войск в Украину в любом качестве – например, для защиты недавно вновь открытого посольства США в Киеве – находятся “на относительно низком уровне”.

Об этом он сказал в Пентагоне в понедельник, 23 мая, после завершения второго заседания Контактной группы по Украине, пишет CNN.

– Эти планы пока не дошли до министра обороны или меня, если уж на то пошло, для уточнения курса действий и того, что необходимо. В конце концов, любое повторное введение американских войск в Украину потребует решения президента, – отметил Милли. 

Он добавил, что по его информации, США пока “далеки от чего-либо подобного”.

Сейчас смотрят

– Мы все еще разрабатываем планы действий, и ни один из них еще не был представлен госсекретарю, – сообщил генерал.

Ранее в The Wall Street Journal писали, что военные и дипломатические чиновники США якобы обдумывают планы направить в Киев военных специального назначения для охраны американского посольства.

Источник: CNN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка