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Факты / Украина

Обстрел Херсонщины кассетными снарядами: есть жертвы и разрушения в Белозерке

Валентина Летяк, редактор ленты
Обстрел Херсонщины кассетными снарядами: есть жертвы и разрушения в Белозерке
Фото: Офис генпрокурора

В Херсонской области на сегодняшний день сложная ситуация, в некоторых селах поврежден каждый двор, есть раненые и погибшие.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

– В Белозерке из-за обстрела кассетными снарядами разрушены 10 домов, погибли три человека, есть раненые, обстоятельства уточняются, – говорится в сообщении.

По данным военных, в Бреславском и Каховском районах ситуация также напряженная, поскольку российские захватчики не позволяют людям эвакуироваться, а на въезд в область не допускают гуманитарные грузы, кроме крымского направления.

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Поэтому в регионе не хватает лекарств, средств гигиены и других товаров первой необходимости.

В то же время вражеские войска в Херсонской и Николаевской областях активных действий не ведут, а дистанционно обстреливают позиции ВСУ и населенные пункты из артиллерийско-минометного вооружения.

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