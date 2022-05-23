Май, 23 в 20:29

Российские войска пытаются окружить группировку Вооруженных сил Украины и выйти на административные границы Луганской области. В попытках прорвать оборону украинских военных оккупанты беспощадно обстреливают город Северодонецк.

Как проинформировал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, враг сосредоточил основные усилия на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

– Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском и Северодонецком направлениях, пытаясь окружить подразделения Объединенных сил в районе Северодонецка и Лисичанска и выйти на административную границу Луганской области… Противник наступает в направлении Северодонецка – продолжаются активные боевые действия, — отметил Мотузяник.

Он уточнил, что на Северодонецком направлении ВСУ принимают меры, чтобы не допустить продвижения оккупантов.

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Согласно вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, сегодня российские войска на этом направлении, при поддержке артиллерии, пробовали проводить штурм, но понесли потери и отступили.

В Генштабе подтвердили, что на Донецком направлении враг не оставляет попыток прорвать оборону украинских военных, чтобы окружить их и выйти на административные границы Луганской области.

Об этом же сегодня утром сообщал и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– Рашисты не оставляют попыток прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. Все силы орки бросили на захват Северодонецка, – подчеркивал он.

По данным Гайдая, оккупанты действуют по нескольким направлениям: в частности, наступают на Северодонецк и пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Попасной и Белогоровки, чтобы отрезать область и захватить трассу Лисичанск-Бахмут.

Оккупанты хотят выйти на админграницу Луганской области и уничтожают Северодонецк / 4 фотографии

Что известно о ситуации в Северодонецке

В эфире общенационального телемарафона Сергей Гайдай подчеркнул, что российские захватчики обстреливают Северодонецк из всего имеющегося у них оружия. Вражеские обстрелы продолжаются круглосуточно.

Так, сегодня во время одного из мощных вражеских обстрелов в Северодонецке получила ранения 58-летняя женщина. Когда медики везли ее в больницу, автомобиль попал под еще один обстрел РФ, обошлось без жертв.

По словам Гайдая, рашисты решили полностью уничтожить город. Например, многоэтажки в окрестностях Северодонецка они расстреливают в упор из танков.

– Такое впечатление, что там, где есть скопление людей, туда и бьют. Северодонецк сейчас, как я понимаю, российская армия решила уничтожить полностью. На город сбрасываются авиабомбы, постоянно его разбивают Градами, выезжают просто танками и бьют в первые дома – пяти- или девятиэтажные, для них нет разницы… Обстреливается вся территория Луганской области, просто враг сосредоточил сейчас самые большие усилия на Северодонецке, – рассказал он.

Глава ОВА уточнил, что враг также обстреливает химзавод Азот, который сейчас не работает, но в его бомбоубежищах скрываются мирные люди. Рашисты применяют свою традиционную тактику “выжженной земли”.

По данным Гайдая, в Северодонецке до сих пор остаются до 15 тыс. человек.

В то же время глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк рассказал, что инфраструктура города разрушена на 90%.

– На сегодня у нас где-то на 90% разрушена вся инфраструктура. У нас практически все электрические подстанции имеют повреждения. Наружное уличное освещение, линии электропередачи лежат на земле, – проинформировал он.

Стрюк добавил, что окрестности города враг попросту уничтожает.

На днях российские войска обстреляли школу в городе Северодонецк, в укрытии которой прятались более 200 человек, в том числе и дети. На месте обстрела погибли трое мирных людей.

Как рассказывал со ссылкой на украинскую разведку народный депутат Федор Вениславский, на территории Луганской области, где сейчас идут тяжелые бои с войсками РФ, ближайшие дни будут решающими.

Источник: Media Center Ukraine, Сергей Гайдай, Луганская ОВА

Фото: Сергей Гайдай