Май, 23 в 10:04

Ночь в Днепропетровской области прошла с воздушными тревогами. Враг дважды обстрелял из Ураганов Апостоловскую общину. Зафиксировано попадание между населенными пунктами. Людей не задело.

Об этом говорится в сводке от областных военных администраций, сообщают Факты ICTV.

В Коростене Житомирской области ночью обломки сбитой ракеты повредили три дома. В результате попадания другой ракеты поврежден промышленный объект. Жертв и пострадавших пока нет. Информация уточняется.

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В Сумской области ночью враг обстрелял со своей территории окраины города Белополье. Информация о пострадавших, потерях и разрушениях выясняется.

В Харькове всю ночь продолжались воздушные тревоги, были обстрелы. За сутки — двое раненых. По области обстреливали село Циркуны, двое раненых.

Враг обстреливал город Первомайский, там ранен один человек. В Балаклее также пострадал человек. Ночью обстрелам подвергся Чугуевский район. Там загорелись частные дома, магазин и кафе. Пострадавших нет.

В Луганской области россияне снова штурмовали Северодонецк, однако без успеха. Всего оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов. По области повреждены или разрушены 70 объектов жилого фонда: в Лисичанске, Новодружеске, Золотом, Нырковом, Николаевке, Екатериновке, Горском, также в Северодонецке.

В больнице Днепра скончалась девочка из Приволья, получившая ранения 7 мая. Есть двое раненых среди гражданских.

Донецкая область под постоянными обстрелами по всей линии. В Авдеевке повреждены не менее 20 домов и школа.

Оккупанты постоянно обстреливают позиции наших военных вокруг села Воздвиженка и пгт Мироновка (Светлодарская община); разрушен мост возле пгт Луганское.

В Николаеве также были ночные обстрелы — оккупанты били из РСЗО Смерч. Информация о пострадавших уточняется.

Также снова от обстрелов пострадала Широковская община. Враг попал в хозяйственные постройки, разрушен один жилой дом. Потерпевших нет.

В Херсонской области критическая ситуация в селах Александровка и Осокоровка — там поврежден почти каждый двор. Есть погибшие и пострадавшие. В Белозерке из-за обстрелов кассетными снарядами частично разрушены 10 домов, погибли три человека. Количество раненых неизвестно.

Сложная ситуация в селах Бериславского и Каховского районов.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, также в Кировоградской, Черкасской, Киевской областях, на Черниговщине и Полтавщине.

За ситуацией на фронте можно следить на карте боевых действий в Украине.

Фото: Дмитрий Живицкий