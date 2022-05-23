Партизаны ждали коллаборанта и ударили прицельно: в ОВА рассказали подробности взрыва в Энергодаре
Появились новые подробности о взрыве 22 мая в доме, в результате которого пострадал самопровозглашенный глава так называемой “народной администрации” Андрей Шевчик и его охранники.
Как сообщает Запорожская областная военная администрация, взрыв прогремел в подъезде дома, где проживает его мать.
— При взрыве никто из жителей подъезда не пострадал, из чего можно заключить, что партизаны ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно именно по нему. Следовательно, предатель, а также его охранники доставлены в больницу с травмами разной степени, – отмечается в сообщении.
Также сообщается, что после взрыва оккупанты начали обыски и искали автомобиль Audi и двух молодых людей, а также усилили осмотр на блокпостах.
Напомним, сегодня ночью, 23 мая, в городе Коростень Житомирской области во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.
Источник: Запорізька ОВА