Партизаны ждали коллаборанта и ударили прицельно: в ОВА рассказали подробности взрыва в Энергодаре

Май, 23 в 8:56

Появились новые подробности о взрыве 22 мая в доме, в результате которого пострадал самопровозглашенный глава так называемой “народной администрации” Андрей Шевчик и его охранники.

Как сообщает Запорожская областная военная администрация, взрыв прогремел в подъезде дома, где проживает его мать.

— При взрыве никто из жителей подъезда не пострадал, из чего можно заключить, что партизаны ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно именно по нему. Следовательно, предатель, а также его охранники доставлены в больницу с травмами разной степени, – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что после взрыва оккупанты начали обыски и искали автомобиль Audi и двух молодых людей, а также усилили осмотр на блокпостах.

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Напомним, сегодня ночью, 23 мая, в городе Коростень Житомирской области во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.

Источник: Запорізька ОВА