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Факты / Украина

Сильное государство с приоритетами безопасности: Зеленский об Украине будущего

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой видит Украину будущего.

Во время Всемирного экономического форума в Давосе он отметил, что как глава воюющего государства думает, какой Украина будет сегодня.

— Мое утро начинается с того, сколько людей мы потеряли за ночь. Например, сегодня мы закончили разбирать завалы после ракетных обстрелов Десны, где под обломками нашли 87 жертв. Это 87 жизней, а жизнь – это и есть будущее. То есть, без этих людей уже будет будущее Украины. Наше государство очень многое теряет сегодня и это его укрепляет. Оно очень дорого платит за свободу, независимость и борьбу.

Но мы это делаем не просто так. Впереди ведь победа. Поэтому Украина в будущем – это будет победное государство, с объединенными народом и властью. Это будет сильное государство, у которого будут конкретные приоритеты безопасности. Мы понимаем, что в любой момент с таким соседом может быть что угодно, и, к сожалению, может быть война. Война может повторяться, – рассказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский также рассказал, какой видит победу Украины в войне с Россией.

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