Украинцы в Германии смогут обменивать гривны на евро: дата и лимит

Май, 23 в 22:14

В Германии с 24 мая украинцы смогут обменивать наличные гривны на евро.

— Переселенцы, бежавшие от войны в Украине, могут обменять банкноты гривны на евро в Германии с 24 мая 2022 года. Об этом договорились с Национальным банком Украины Федеральное министерство финансов, Немецкий федеральный банк и банковская отрасль Германии, — говорится в сообщении пресс-службы Deutsche Bank.

Кроме того, лимит на такие операции не должен превышать 10 тыс. грн на одного совершеннолетнего человека.

— Взрослые беженцы из Украины могут обменять в немецких кредитных учреждениях-участниках до 10 тыс. грн с человека на евро. Принимаются банкноты номиналом в 100, 200, 500 и 1000 грн действующей серии Национального банка Украины, — уточняется в сообщении.

Источник: Deutsche Bank