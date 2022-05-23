В Авдеевке один из самых жутких обстрелов города с 2014 года – Муса Магомедов
Авдеевку обстреливают российские войска, поселок Химик и старая часть находятся под массированными обстрелами. Об этом сообщил народный депутат и бывший директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.
— Мне пишут люди из Авдеевки: “Сейчас один из самых жутких обстрелов города с 2014 года”.
В Авдеевке ад. Город просто крошат. Поселок Химик и старая часть под массированными обстрелами “освободителей”.
Много разрушений по многоэтажкам и частному сектору. Пожары по городу. Горит опорная школа, которую в этом учебном году открыли после ремонта. Есть пострадавшие.
Нет возможности спасателям потушить пожары, обстрелы не прекращаются, — сообщает Муса Магомедов.
Напомним, сегодня ночью, 23 мая, в городе Коростень Житомирской области во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.
Фото: Муса Магомедов
Источник: Муса Магомедов