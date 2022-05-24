Май, 23 в 21:37

В Украине планируют построить сеть надежных сооружений гражданской защиты (бомбоубежищ). Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду.

Речь идет о документе № 7398, зарегистрированном в ВР 22 мая. Он имеет название: О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий.

Над законопроектом работали профильный парламентский комитет, а также Министерство развития общин и территорий Украины.

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Как объяснила одна из авторов законопроекта, глава партии Слуга народа Елена Шуляк, полномасштабная война показала, что в Украине нет достаточного количества надежных укрытий.

– Значительная часть таких укрытий не оборудована эвакуационными выходами, не имеет доступа к системам водоснабжения и водоотвода, не приспособлена для хранения продуктов питания, не говоря уже о возможности защитить население в случае применения оружия массового поражения. Наша система гражданской защиты не в состоянии в полной мере обеспечить защиту людей от рисков, связанных с боевыми действиями, особенно, если учесть откровенно варварский характер ведения войны, который практикуется Россией, — подчеркнула Шуляк.

Поданный в ВР законопроект содержит следующие ключевые положения:

• Предусмотрено срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в частности, в новостройках. То есть при строительстве новых зданий обязательным требованием будет наличие надежных укрытий, которые будут защищать от воздушных или химических атак.

• Все подходящие для укрытия объекты в Украине обяжут при необходимости готовить к приему граждан в 12-часовой срок. То есть защитные сооружения нужно будет постоянно держать в готовности.

• Еще на стадии разработки градостроительной документации будут учитываться меры гражданской защиты.

• К рассмотрению такой документации на заседаниях архитектурно-градостроительных советов будут обязательно привлекать представителей ГСЧС.

• Упрощаются процедуры передачи земельных участков для размещения на них укрытий.

• В градостроительной документации обязательным будет раздел об инженерно-технических мерах гражданской защиты. Без него утверждать документацию как на региональном, так и местном уровнях запретят.

• Проектная документация на объекты со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями, на которых постоянно находятся более 50 человек или периодически находятся более 100 человек, также должна содержать раздел о мерах гражданской защиты.

• Соблюдаются требования доступности укрытий для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп.

В начале мая премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал, что план послевоенного восстановления Украины предусматривает три этапа. Планируется восстановление нашего государства по новым параметрам и стандартам жизни.

Источник: Елена Шуляк, Минрегион